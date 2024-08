Italia, Gravina vuota il sacco su Spalletti, Buffon, la sua ricandidatura e come risollevare la Nazionale

Il n.1 Figc si racconta su Europei, Spalletti e la sua possibile ricandidatura. Infine anche un giudizio sulla nuova A con tanto di appello ai club

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

I deludenti Europei di calcio sono ancora nella memoria di tanti tifosi dell’Italia. Tra questi c’è anche Gabriele Gravina, numero uno della Federcalcio e uno dei personaggi ai quali sono stati attribuiti maggiori responsabilità del fallimento azzurro. Il dirigente, però, ci ha tenuto a rassicurare tutti sul lavoro che si sta svolgendo per la crescita dell’intero movimento. La garanzia, poi, rimane Luciano Spalletti: commissario tecnico confermatissimo nonostante i risultati non all’altezza delle aspettative. Il presidente federale si confessa al Corriere dello Sport.

La delusione per l’Europeo e la ripartenza

“Non ho ancora assorbito la delusione per l’Europeo” racconta Gabriele Gravina in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Ma non si tratta di una resa: “In Figc abbiamo reagito: Buffon è a tempo pieno nel Club Italia come Ds, stiamo attivando la consulta dei dirigenti per creare una sinergia sempre più solida con le società e abbiamo rafforzato il lavoro delle nostre giovanili, che negli ultimi due anni ci hanno fatto esultare per i titoli europei U19 e U17, coinvolgendo in Nazionale anche il coordinatore Viscidi. Ma tutto questo non basta se non cambia la cultura dei club“.

Spalletti e la ricandidatura a presidente

In sella, comunque, c’è sempre lui: Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha ricevuto un ulteriore attestato di stima da Gravina: “Il Ct ha lavorato tutta l’estate. Io l’ho sempre sentito molto motivato. La sua sfida più grande ora sarà creare un gruppo che sopperisca col gioco e la motivazione ad alcune carenze tecniche oggettive“. Per quanto riguarda la ricandidatura del presidente federale bocche cucite: “Con la massima serenità deciderò sulla mia candidatura dopo aver modificato lo statuto, confrontandomi con le componenti come ho sempre fatto“.

Il giudizio sulla nuova Serie A

Infine, dal presidente è arrivato anche un giudizio sull’imminente campionato che sta per iniziare: “Il campionato lo immagino più combattuto per lo scudetto. Conte al Napoli, Thiago alla Juve e anche il Milan possono ridurre il gap con l’Inter. Italiano mi incuriosisce, la Fiorentina di Palladino ha le carte in regola per ripetere l’exploit del Bologna. Gasperini ha onorato il nostro calcio, giocando alla pari con la corazzata di Ancelotti. La Dea è un modello perché continua a investire nei giovani italiani come dimostra l’acquisto di Brescianini“.

L’ultima parola è per i club, chiamati a tenere a cuore le sorti della Nazionale: “Non va disperso il talento come sta avvenendo – l’accorato appello di Gravina -. In Serie A il minutaggio degli U21 italiani è del 2,8%. Gli Over 21 italiani sono al 31,6%, quelli stranieri al 63%. La Serie A deve abbassare la soglia d’età in Primavera, favorendo un numero più alto nelle liste di calciatori formati nei vivai“.