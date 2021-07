Giletti: "Ronaldo alla Juve ha fatto il suo tempo"

Secondo Massimo Giletti, tifoso vip della Juventus, Cristiano Ronaldo dovrebbe andarsene dal club bianconero: “L’Europeo appena concluso con la bellissima vittoria dell’Italia di Roberto Mancini insegna che non si vince con i grandi campioni. Ma occorrono cuore, anima e passione. Io credo che Cristiano Ronaldo alla Juve abbia fatto il suo tempo”, sono le parole del conduttore tv alla Gazzetta dello Sport.

Giletti approva in pieno il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juve: “È l’unico allenatore in grado di far tornare la Juventus ai livelli che le competono”.

OMNISPORT | 15-07-2021 11:46