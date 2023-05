Ginnastica artistica, altra operazione per Asia D'Amato: rottura di menisco e crociato

Dopo l'intervento alla caviglia di un anno fa, che aveva tenuto distante dalle pedane per 5 mesi l'atleta genovese, all'orizzonte un nuovo lungo periodo di stop

04-05-2023 09:34

Appena un paio di settimane fa, la straordinaria medaglia d’argento la medaglia d’argento conquistata alla tavola ai campionati Europei, oggi ci sono brutte notizie per Asia D’Amato. La ginnasta ventenne genovese sarà infatti costretta a sottoporsi a un intervento chirurgica per via di una rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio sinistro.

Tegola Asia D’Amato: rottura menisco e crociato, si deve operare

Un infortunio occorso durante la finale al volteggio valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2023 di ginnastica artistica. Episodio che inizialmente non aveva destato particolari preoccupazioni, da momento che i era parlato di una “compressione”. Tuttavia, gli accertamenti e la risonanza magnetica effettuate nelle ultime ore, hanno evidenziato la particolare gravità del guaio fisico.

Nuovo stop per Asia D’Amato: quando tornerà?

Inutile dire che per Asia D’Amato si profila un lungo periodo di stop e riabilitazione. La speranza è quella di riaverla in pedana in occasione della fase finale dei Mondiali in programma a inizio del prossimo turno a Liverpool, peraltro qualificante per le Olimpiadi di Parigi 2024. Asia si era già perso per infortunio l’ultima edizione della competizione iridata.

Asia D’Amato: obiettivo per il ritorno, i Mondiali di ginnastica artistica a Liverpool

Asia D’Amato non nuova, infatti, ad infortuni di una certa entità. Già all’anno scorso, infatti, dovette fermarsi a lungo tempo (cinque mesi tutti) per un infortunio alla caviglia rimediato agli Europei 2022 dopo essersi laureata, in quel contesto, campionessa continentale sia a livello individuale che nel concorso a squadre. Ovviamente, la preoccupazione, in questo senso, viene acuita dal dipanarsi parallelo del delicatissimo calendario nell’anno preolimpico.