Ginnastica artistica, Coppa del Mondo: Alice D'Amato vince al corpo libero

Dopo l'oro di Giorgia Villa alla trave, arriva un altro grande successo per le azzurre a Il Cairo.

30-04-2023 16:41

Grande giornata per l’Italia della ginnastica artistica nella Coppa del Mondo 2023. Dopo la vittoria di Giorgia Villa alla trave, è arrivato subito un altro grande trionfo con la medaglia d’oro di Alice D’Amato al corpo libero. Prestigiosissimo trofeo per l’azzurra, che si è imposta così in Egitto, a Il Cairo.

La 20enne Alice D’Amato, che aveva già alzato la Sfera di Cristallo alle parallele asimmetriche, ha ora festeggiato al corpo libero grazie a due risultati importanti: il quarto posto di inizio stagione a Cottbus e il secondo ottenuto proprio nella competizione disputata in Egitto.

Molto brava sulla pedana l’azzurra, che ha chiuso con un punteggio complessivo di 13.500. in questa gara si è arresa solo alla statunitense Joscelyn Roberson, che ha vinto con 13.700. Terzo gradino del podio per l’indonesiana Rifda Irfanaluthfi con 12.633.

Il palmares di Alice D’Amato continua così ad allargarsi grazie anche all’oro a squadre ottenuto agli Europei e altri due titoli continentali sugli staggi, senza scordare la vittoria nella stessa specialità di qualche giorno fa. Tre trofei, dunque, per le azzurre in questa Coppa del Mondo.