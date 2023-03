Ginnastica artistica – Giorgia Villa si prende l’argento in Coppa del Mondo

Nella terza tappa del circuito internazionale, in scena a Baku, l’atleta azzurra compie un esercizio meraviglioso alle parallele asimmetriche, davanti a lei la cinese Qiyuan Qui.

11-03-2023 12:25

Una prova meravigliosa quella messa in atto dalla bergamasca Giorgia Villa che a Baku, nella tappa numeor tre del circuito internazionale di Coppa del Mondo, vola fino al secondo gradino del podio.

La specialità è quella delle parallele asimmetriche, il punteggio finale è stato di 14.000, davanti a lei solo la 15enne cinese Qiyuan Qui che realizza un funambolico 14.700, terza piazza, invece, per l’olandese Sanna Veermann con il risultato di 13.766.

Per Villa si tratta dell’ennesima prova di maturità e consapevolezza in gara con le big del movimento, nonché un’enorme iniezione di fiducia in vista della finale alla trave in programma domani e degli Europei che partiranno tra meno di un mese.