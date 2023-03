Ginnastica artistica: Mondiali juniores al via

È la seconda edizione riservata ai giovani. La competizione ad Antalya (Turchia)

28-03-2023 11:17

Scattano domani, 29 marzo, i Mondiali juniores di ginnastica artistica. Quella ad Antalya (Turchia) è la seconda rassegna iridata riservatagli alle under 16 e agli under 18. Le due squadre azzurre puntano in alto.

La squadra femminile è composta da July Marano (oro nel team event agli Europei juniores nel 2022), Caterina Gaddi, Giulia Perotti e Matilde Ferrari. La squadra maschile è composta da Riccardo Villa e Tommaso Brugnami (entrambi oro con la squadra agli Europei 2022), Manuel Berettera e Lorenzo Tomei.

La prima giornata (29 marzo) è riservata alla gara a squadre maschile, la seconda (30 marzo) alla gara a squadre femminile. Prove che valgono anche come qualificazione per la finale All Around (venerdì 31 marzo) e per le finali di specialità (sabato 1 e domenica 2 aprile).