Ginnastica, Farfalle da sogno: arrivano un oro e un argento ai Mondiali

31-10-2021 13:25

Continuano a conquistare successi e a strappare applausi le Farfalle di Emanuela Maccarini, diventata oggi grazie alle ultime imprese realizzate dalle sue ragazze il tecnico italiano più vincente di sempre nella disciplina.

Dopo l’argento conquistato nell’all around e il bronzo ottenuto da Sofia Raffaeli nel cerchio, oggi le azzurre hanno centrato altri due grandiosi risultati portando a quota 34 il computo delle medaglie conquistate dalla Nazionale nelle massime competizioni internazionali.

In mattinata, in particolare, le Farfalle sono salite sul secondo gradino del podio nella finale delle cinque palle, specialità in cui le ragazze tricolori con 45.600 punti sono finite alle spalle della Russia ma davanti alle temibili padrone di casa del Giappone.

Sulla scia di questo prestigioso risultato, nella successiva finale con i tre cerchi e una coppia di clavette, Martina Centofanti, Alessia Maurelli, Martina Santandrea, Agnese Duranti e Daniela Mogurean hanno sbaragliato la concorrenza mettendosi al collo uno splendido oro sempre davanti a Russia e Giappone.

L’Italia così è salita a quota quattro medaglie nella rassegna mondiale di Kitakyushu, una manifestazione in cui il movimento nostrano ha confermato le buone prestazioni messe a segno qualche mese fa alle Olimpiadi di Tokyo quando le Farfalle misero le mani su un importantissimo bronzo.

