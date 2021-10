Ginnastica, Vanessa Ferrari esulta per i successi azzurri

24-10-2021 11:06

Risultati insperabili fino a qualche anno fa, ma ieri, 23 ottobre, la squadra maschile e anche quella femminile di ginnastica artsitica ha dimostrato i miglioramenti del gruppo. Oro al corpo libero con Nicola Bartolini, argento al volteggio con Asia D’Amato e argento e bronzo con Marco Lodadio e Salvatore Maresca.

Medaglie che fanno bene al movimento e per cui è contenta Vanessa Ferrari.

«Sono davvero felice per il risultato di Nicola. Il suo è il frutto di un grande percorso di crescita. Negli anni ha sempre lavorato – ha detto a Gazzetta dello Sport – per migliorarsi ed è riuscito a raggiungere un titolo che ripaha i tanti sacrifici fatti soprattutto in una specialità così logorante…io ne so qualcosa. Quindi soltato tanti applausi per lui e per la sua impresa».

