Giochi di Tokyo, l'annuncio di Novak Djokovic

Dopo tanti forfait arriva una conferma importante per i Giochi di Tokyo 2020.

Il numero uno al mondo Novak Djokovic ha infatti confermato la sua presenza per l’Olimpiade Nipponica. In questi mesi tanti i dubbi manifestati dal giocatore che aveva anche chiaramente affermato che senza pubblico non avrebbe preso a parte alla rassegna.

Stando alle ultime news, riportate dal quotidiano Sportski Zurnal con le dichiarazioni della Federtennis serba il recente campione del Roland Garros avrebbe preso la sua decisione: “Novak ha confermato il desiderio di partecipare alle Olimpiadi e il suo nome è stato inviato al comitato olimpico serbo”.

Insieme al numero uno ci saranno anche Kecmanovic, Krajinovic e Djere.

Una conferma importante dopo le tante assenze al maschile, da Nadal su tutti fino a Thiem, Shapovalov e Del Potro. Djokovic andrà alla ricerca della medaglia d’oro, uno dei pocho riconoscimenti che manca al suo palmares.

Probabilmente la decisione del serbo è arrivata dopo la conferma delle autorità giapponesi della presenza di 10.000 mila spettatori tra gli spalti.

OMNISPORT | 23-06-2021 13:07