Giochi Europei – Gioia azzurra nel tiro a segno: Danilo Sollazzo medaglia d’oro

Secondo oro per l’Italia che trova un altro successo a Cracovia nella carabina 10 metri: la vittoria arriva al Gold Medal Match grazie ad un colpo di coda dell’atleta tricolore.

Sorriso a trentadue denti per l’Italia che ai giochi europei in corso di svolgimento a Cracovia conquista una meravigliosa medaglia d’oro.

Ci riesce grazie alla precisione assoluta di Danilo Dennis Sollazzo che nel tiro a segno sbaraglia la concorrenza all’ultimo respiro.

La gara è quella della carabina da 10 metri, Sollazzo, dopo un percorso di spessore che lo porta a chiudere in seconda piazza, si trova vis a vis con il tedesco Maximilian Ulbrich e al Gold Medal Match la spunta.

Alle loro spalle si piazza, invece, il ceco Jiri Privratsky. È invece l’Austria a prendersi il pass per i giochi olimpici di Parigi 2024.

La gara vede uscire di scena dopo i primi 15 colpi il transalpino Brian Baudouin, settimo con 154 punti, ed il bulgaro Anton Rizov, alle sue spalle con il punteggio di 152.3.

Dopo la quarta serie a farne le spese sono, invece, l’israeliano Sergey Richter (quinto 207.6) e l’austriaco Alexander Schmirl (sesto 206.7). Manca all’appello l’altro austriaco Martin Strempfl, che fa suo il pass non nominale per la sua nazione.

Nel frattempo si decide il podio perché dopo i 25 colpi Jiri Privratsky è terzo con 260.6 mentre il tedesco Ulbrich comanda la classifica con 261.5, davanti a Sollazzo che chiude in 261.2. Spazio all’ultimo atto dove a spuntarla è proprio Sollazzo che si mette al collo il metallo più pregiato.