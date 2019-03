Giorgio Rocca becca con un altro sua moglie: lo scherzo

A quanto pare Giorgio Rocca, campione del mondo di slalom speciale e orgoglio italiano dello sci, soffre di una gelosia pazzesca. Ed è su questo (e sulla sua passione per il gentil sesso) che ha fatto leva la redazione de Le Iene architettando uno scherzo diabolico con la complicità dell’amico e fotografo dello sciatore e di sua moglie, Gaia.

Alessandro Di Sarno ha accettato la sfida, rendendosi complice di questo scherzo terribile per il campione, innamorato di sua moglie e dei suoi bambini. La iena si finge un ex compagno di scuola di Gaia, un amante delle donne e del sesso in generale che si presenta a cena dai coniugi Rocca in compagnia del suo compagno, Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip dichiaratamente omosessuale.

Dopo la cena Giorgio Rocca è tranquillo, l’ex compagno di scuola di suo moglie è gay e non teme alcuna interferenza. Il giorno dopo dà una lezione di sci a Urtis, che ci prova in tutti i modi con l’ex campione. Ma è solo l’ennesima occasione per ribadire i suoi gusti e il suo amore nei confronti della moglie. A questo punto scatta lo scherzo: Urtis invia un messaggio a Rocca in cui si scusa per il suo comportamento e lo invita a prendere il suo compenso per la lezione di sci in camera.

Giorgio fa ritorno nella stanza occupata dalla coppia e trova sua moglie in accappatoio a letto con Di Sarno. “Non è come sembra Giorgio, tra noi c’è stato solo sesso”, prova a giustificarsi la iena. Il timore che scatti la rissa è altissimo: solo in questa fase ecco comparire i protagonisti del complotto che scoppiano in una grossa, grassa risata.

VIRGILIO SPORT | 20-03-2019 11:08