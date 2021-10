Giovinazzi: "Non vedo l'ora che arrivi Austin"

18-10-2021 18:16

Il pilota dell’Alfa Romeo Antonio Giovinazzi si è espresso così in vista del Gran Premio delle Americhe: “Non vedo l’ora che arrivi il weekend ad Austin. E’ sempre un bel posto da visitare, la gente è super amichevole e la città è fantastica. Ricordo con affetto la volta che abbiamo corso lì nel 2019, è stato un grande weekend e spero che questa volta sarà lo stesso”.

“È stato frustrante avere perso i punti per un margine così piccolo in Turchia, avevamo il ritmo per portare a casa un piazzamento in top-10, ma non è stato possibile. Dovremo dare il 100% anche questa volta e speriamo di fare meglio di due settimane fa“, ha spiegato il pilota italiano.

