GirlGamer Esport Festival 2018: Sephora sponsor della 2° edizione

Sephora è da sempre un brand legato all’universo femminile: cosmetici, prodotti per il corpo, profumi e tanti altri prodotti dedicati alla bellezza, soprattutto quella delle donne. Così, il noto marchio francese, ha deciso di investire in una nuova avventura: sarà, infatti, al fianco delle videogiocatrici professioniste come sponsor ufficiale del GirlGamer Esport Festival 2018, il grande evento eSportivo al femminile che si terrà a Lisbona dal 20 al 22 luglio.

L’iniziativa, promossa da Grow uP eSport in collaborazione con diverse aziende sia portoghesi che non, è giunta alla sue seconda edizione. La prima si è svolta lo scorso anno in Cina ed è stata trasmessa in tutto il mondo, con oltre 1,4 milioni di visualizzazioni online. Il GirlGamer Esport Festival 2018 ospiterà una conferenza sugli eSports e vari tornei di Counter Strike:Global Offensive e League of Legends, oltre a una competizione pubblica di Clash Royale.

Per Sephora, però, non è la prima volta nel mondo degli sport elettronici: tempo fa aveva realizzato delle maschere per il viso a tema Sonic the Hedgehog e Power Rangers per la linea GlamGlow. “Crediamo che, come nel mercato della bellezza, anche quello del gaming non sia più limitato dal genere” – ha dichiarato Paula Rocha, direttrice marketing del brand made in France. Anche altri brand hanno cominciato a investire nel settore eSportivo, come per esempio Shu Uemura, che in collaborazione con Nintendo ha creato una linea di prodotti legati al magico mondo di Super Mario.

HF4 | 19-06-2018 09:00