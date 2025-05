Girma, entra e decide il derby del Secchia: i numeri del Player of the Week della 36° giornata

Per lo svizzero di origine eritrea si è trattato del secondo gol e del secondo assist in una stagione che lo ha visto per diverso tempo ai margini a causa di problemi fisici

Natan Girma è subentrato al 60′ con la sua squadra in svantaggio, ha realizzato il gol del pareggio e servito a Gondo l’assist per il gol vittoria

Il successo esterno per 3-2 conquistato nel derby col Modena ha permesso alla Reggiana di cogliere 3 punti importantissimi nella corsa salvezza. I granata al momento si trovano in zona playout, sedicesimi in classifica con 38 punti alla pari col Brescia, ma non possono fermare la loro corsa potendo contare solo due lunghezze di vantaggio sulla Salernitana, che al momento sarebbe la prima squadra a retrocedere direttamente in Serie C.

Il grande protagonista della gara è stato Natan Girma. Subentrato al 60′ con la sua squadra in svantaggio, ha prima realizzato il gol del momentaneo pareggio e ha poi servito a Gondo l’assist per realizzare la rete che ha deciso la partita, ripagando pienamente la fiducia che mister Dionigi ha avuto in lui mandandolo in campo in un momento estremamente delicato per la formazione emiliana.

Una prestazione che gli è valsa la nomina a Player of the week della 36° giornata della Serie BKT 2024-2025

I guai fisici

Per lo svizzero di origine eritrea si è trattato del secondo gol e del secondo assist in una stagione che lo ha visto per diverso tempo ai margini a causa di problemi fisici. Quella del Braglia è stata la sua presenza numero 21 in questo campionato, ma solamente l’ottava dal 1′. Il classe 2001 è un giocatore dotato di buone qualità tecniche, che gli permettono di saltare spesso gli avversari, infatti ha portato a compimento con successo 20 dribbling su 43 tentati.

Partecipa in maniera costruttiva alla manovra offensiva della sua squadra grazie alla sua precisione nei passaggi, gliene sono riusciti 263 su 336 effettuati. Agisce con efficacia anche sulle fasce, dove è riuscito a servire i compagni con 4 cross precisi nel corso dell’annata e grazie al suo lavoro sugli esterni la Reggiana è riuscita a conquistarsi anche 3 corner.

Inserimenti e triangolazioni

È molto abile negli inserimenti partendo da dietro, infatti ha giocato 25 palloni nei 16 metri offensivi e tutte le 12 triangolazioni che lo hanno visto coinvolto sono state portate a termine con successo, senza che gli avversari riuscissero mai a fermare l’azione. Dai piedi di Girma partono efficaci cambi gioco, i suoi compagni sono stati serviti 10 volte dai suoi passaggi lunghi.

Da rilevare anche la sua capacità di sorprendere le retroguardie con passaggi filtranti, effettuati con successo in 14 occasioni. L’ex Servette è un centrocampista estremamente grintoso e particolarmente capace nell’azzeccare i tempi dei tackle, infatti ha fermato l’avversario diretto per 14 volte su 29, con una percentuale di efficacia vicinissima al 50.

Il contributo alla fase di non possesso

Un dato che non differisce troppo da quello dei contrasti a terra vinti, dove ha avuto la meglio 76 volte su 158 duelli affrontati. Il giocatore granata ha saputo dare il suo contributo in fase di non possesso, effettuando 10 respinte difensive, la maggior parte delle quali di testa, forte dei suoi 190 cm di statura.

Inoltre, ha recuperato in prima persona ben 43 palloni ed è riuscito a intercettare 5 passaggi. La Serie B è ormai arrivata al rush finale decisivo per le sorti di molte squadre, con 3 giornate da disputare nell’arco di 9 giorni. Girma può essere un’arma preziosa per aiutare la Reggiana a conquistare quei punti che varrebbero la salvezza, evitando la pericolosa tagliola dei playout.

La carriera di Girma

Natan Girma è nato a Losanna l’11 dicembre 2001 da genitori di origine eritrea. Di passaporto è svizzero e gioca come centrocampista offensivo per la Reggiana dal 2023. Girma ha iniziato la sua carriera nella città natale con il Dardania Losanna dove nel 2018-2019 ha giocato 8 partite.

Da lì il salto al Servette U-21 dove nel biennio 2019-2021 ha messo insieme 21 presenze e realizzato 5 gol. Nel 2021 il passaggio al Sona dove nel biennio successivo gioca 24 partite e segna 2 reti.

Nell’estate del 2023 il passaggio alla neopromossa in Serie B Reggiana. Ad oggi in cadetteria il calciatore svizzero ha giocato 47 partite e messo a segno 7 gol .

Girma principalmente gioca come centrocampista offensivo, ma può anche agire come centrocampista centrale o ala. È alto 1.90 m ed è di piede destro.

Il valore di mercato e l’ingaggio

L’attuale valore di mercato Natan Girma è stimato, a seconda delle fonti, tra i 587.000 e i 600.000 euro. Un dato però destinato a crescere con la continuità delle prestazioni che il giocatore della Reggiana sta mettendo in mostra.

Girma nell’estate del 2023 si è legato alla Reggiana con un contratto quadriennale, scadenza 30 giugno 2027, dal valore di circa 7.000 euro a settimana per un totale annuo di poco meno di 340.000 euro esclusi i bonus che si attivano al raggiungimento di determinate condizioni sportive. Girma è assistito dalla GLM Sports Management di Gabriele La Manna.