Giro d'Italia 2024, la tappa di oggi: Pompei-Cusano Mutri. Si riparte con un arrivo in salita

La decima tappa del Giro d’Italia 2024 è la Pompei-Cusano Mutri (Bocca della Selva). La lunghezza è di 142 km ed è classificata come una tappa 3 stelle. Dislivello 2.800 metri. La seconda settimana della corsa rosa si apre con una frazione breve ma decisamente intensa, dall’andamento impegnativo pur con molti tratti pianeggianti e il finale in salita con un GPM di prima categoria che potrà determinare la selezione tra i corridori, in particolari quelli da classifica.

Percorso della decima tappa: Pompei-Cusano Mutri

La tappa di oggi si sviluppa sulle strade della Campania: partendo da Pompei i corridori si dirigeranno a nord, verso il Vesuvio, attraversando le provincie di Napoli, Caserta, Benevento ed Avellino, toccando tra le altre le località di Nola, Airola e Cusano Mutri.

Altimetria della decima tappa

Inizio in piano per i primi 40 km, per poi affrontare qualche asperità non classificata come quella all’altezza di Arpaia o di Bivio Taburno. Superati circa 78 km dal via i corridori scaleranno il GPM di seconda categoria di Camposauro. Effettuato lo scollinamento, la tappa prosegue con un andamento mosso per poi iniziare con la salita conclusiva di Cusano Mutri, dal chilometro 121,4.

Cronoprogramma della decima tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e l’orario di passaggio approssimativo se i corridori terranno una velocità media di 36 km orari.

Attenzione ai punti indicati come P.L. = Passaggio a livello, perché possono essere molto insidiosi per i corridori.

km percorsi Orario di passaggio PROVINCIA DI NAPOLI POMPEI 13.05 POMPEI 0,0 13.15 P.L. 5,5 13.23 Poggiomarino 6,3 13.24 P.L. 6,6 13.24 Bv. per Palma Campania 12,3 13.32 Palma Campania 15,8 13.38 San Paolo Belsito 21,3 13.44 Nola 23,3 13.47 P.L. 23,8 13.48 P.L. 25,5 13.50 P.L. 27,2 13.53 Cicciano 29,0 13.55 PROVINCIA DI CASERTA Cancello Scalo 39,0 14.07 San Felice a Cancello 44,9 14.16 Ins. via Appia 47,2 14.19 PROVINCIA DI BENEVENTO Arpaia 52,1 14.27 Montesarchio 60,3 14.39 Bivio Taburno 65,1 14.51 Campoli del Monte Taburno 69,4 14.56 Cautano 73,6 15.02 Vitulano 78,2 15.09 Camposauro 82,5 15.22 Solopaca 95,4 15.38 P.L. 98,8 15.42 Bv. per Guardia Sanframondi 99,2 15.43 Guardia Sanframondi 104,8 15.58 Cerreto Sannita 110,5 16.05 galleria 113,1 16.08 Civitella Licinio 117,0 16.14 Cusano Mutri 121,4 16.20 Pietraroja 130,0 16.42 Bv. di Sepino 133,5 16.51 BOCCA DELLA SELVA 142,0 17.12

Salite della decima tappa

Le principali asperità classificate della decima tappa sono quelle di Camposauro, un GPM di seconda categoria di 6,1 km con pendenza media del 7,8%, ma con tratti al 14% e l’ascesa finale da 18 km di Cusano Mutri, un prima categoria al 5,6%, senza picchi notevoli (si tocca al limite il 10% o poco oltre sul tratto finale).

Dove vedere la tappa del Giro

