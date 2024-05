Giro d'Italia 2024, la tappa di domani: Alpago-Bassano del Grappa. Si decide la classifica sull'ultima montagna

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 20.a tappa del Giro d'Italia 2024: Alpago-Bassano del Grappa

La ventesima tappa del Giro d’Italia 2024 è l’Alpago-Bassano del Grappa. La lunghezza è di 184 km ed è classificata come una tappa 5 stelle. Dislivello 4.200 metri. Come da tradizione, la penultima prova di una grande corsa a tappe come il Giro chiude i giochi per la classifica e determina non solo il vincitore finale, ma anche il podio e almeno la top ten (salvo clamorosi e perlopiù improbabili colpi di scena). Prima della passerella conclusiva di Roma i corridori affronteranno in particolare la doppia scalata del Monte Grappa dal versante di Semonzo, prima di una lunga discesa verso un finale piatto.

Percorso della ventesima tappa: Alpago-Bassano del Grappa

Fonte: Giro d'Italia

Dal Lago di Santa Croce il percorso toccherà i luoghi di Vittorio Veneto, per arrivare quindi a Possagno superato il Piave. La tappa si svolgerà perciò nelle province di Treviso e Vicenza, nelle zone dove si produce il Prosecco e concludendosi sul Monte Grappa e quindi a Bassano.

Altimetria della ventesima tappa

Fonte: Giro d'Italia

La tappa ha una prima parte mossa ma senza enormi difficoltà altimetriche, con lo strappo del Muro di Ca’ del Poggio superati all’incirca i 30 km dal via. Superato Possagno e poco meno di 90 km dallo start sarà la volta della prima ascesa del Monte Grappa, con una discesa di circa 26 km intervallata dal dente del Pianaro superato Ponte San Lorenzo. Gli ultimi 3 km sono pressoché in rettilineo.

Cronoprogramma della ventesima tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e l’orario di passaggio approssimativo se i corridori terranno una velocità media di 34 km orari. Km percorsi Orario di passaggio PROVINCIA DI BELLUNO ALPAGO (km 0) 0.0 11.50 Sella di Fadalto 4.5 11.57 PROVINCIA DI TREVISO Vittorio Veneto 16.1 12.12 Muro di Ca’ del Poggio 30.3 12.35 Refrontolo 34.6 12.41 Pieve di Soligo 39.9 12.48 Ponte di Vidor 53.9 13.09 Passaggio a Livello 59.3 13.17 Possagno 75.3 13.42 Bivio per Monte Grappa 87.3 13.58 N.2 Gallerie 97.4 14.30 Monte Grappa 106.1 14.55 PROVINCIA DI VICENZA Ponte San Lorenzo 114.9 15.07 Il Pianaro 116.4 15.12 Galleria 123.5 15.21 PROVINCIA DI TREVISO Semonzo del Grappa 135.0 15.36 N.2 Gallerie 144.6 16.07 Campocroce 146.1 16.09 Monte Grappa 153.3 16.33 PROVINCIA DI VICENZA Ponte San Lorenzo 162.1 16.44 Il Pianaro 163.6 16.48 Galleria 170.7 16.58 Romano d’Ezzelino 179.9 17.09 BASSANO DEL GRAPPA 184.0 17.15 Salite della ventesima tappa

Dopo il GPM di quarta categoria dello strappo del Muro di Ca’ del Poggio, la salita principe di questa penultima tappa è quella del Monte Grappa, 18,2 km all’8,1% di media, con punte del 14% lungo curve e tipici tornanti di montagna. Scendendo verso Romando d’Ezzelino i corridori dovranno anche affrontare lo strappo del Pianaro, breve ma intenso vista la pendenza che può superare il 10%.

Fonte: Giro d'Italia

Dove vedere la tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta su Rai Sport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.