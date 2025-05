Giro d'Italia 2025, la tappa di martedì: Lucca-Pisa. Seconda cronometro della corsa rosa

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 10.a tappa del Giro d'Italia 2025: Lucca-Pisa

La decima tappa del Giro d’Italia 2025 è la Lucca-Pisa, in programma martedì 20 maggio. La lunghezza è di 28,6 km ed è classificata come tappa 4 stelle di difficoltà. Dopo la giornata di riposo inizia la seconda settimana della Corsa Rosa con la seconda nonché ultima cronometro individuale di questa edizione, su un percorso totalmente pianeggiante.

Percorso della decima tappa: Lucca-Pisa

Tappa che si svolge in Toscana, partendo dalle Mura di Lucca per poi attraversare il Foro di San Giuliano e San Giuliano Terme. I corridori passeranno inoltre dalle parti dell’acquedotto Mediceo per tagliare il traguardo nella centralissima Piazza dei Miracoli di Pisa.

Altimetria della decima tappa

I 28,6 km di questa prova contro il tempo sono in piano come abbiamo anticipato, con un dislivello di 150 metri. Primo rilevamento cronometrico al chilometro 8,3, in località Pontetetto, mentre il secondo intertempo è al chilometro 20,5, ad Asciano. Non sono presenti Gran Premi della Montagna, ovviamente.

Cronoprogramma della decima tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

Dove vedere la decima tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.