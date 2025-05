Giro d'Italia 2025, la tappa di domani: San Michele all'Adige (Fondazione Edmund Mach)-Bormio. Si scalano Tonale e Mortirolo

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 17.a tappa del Giro d'Italia 2025: San Michele all'Adige (Fondazione Edmund Mach) - Bormio

La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2025 è la San Michele all’Adige (Fondazione Edmund Mach) – Bormio, in programma mercoledì 28 maggio. La lunghezza è di 155 km ed è classificata come una tappa 3 stelle di difficoltà. Ancora salite, con un programma che vede il Passo del Tonale ed il Mortirolo (pur affrontato dal versante meno impegnativo di Monno): pendenze a doppia cifra per un’altra frazione che potrebbe determinare ulteriori assestamenti alle prime dieci posizioni della classifica.

Percorso della diciassettesima tappa: San Michele all’Adige (Fondazione Edmund Mach) – Bormio

La tappa parte dal campus della Fondazione Edmund Mach, nata nel 1874 e che si occupa di ricerca scientifica e formazione nel campo ambientale, agricolo e alimentare. La prima parte della tappa riparte dalla provincia di Trento, dove era ambientata larga parte della frazione precedente, lungo la Val di Non e la Val di Sole e toccando anche località come Vermiglio, che ha dato il nome all’omonimo film di Maura Delpero già Leone d’Argento a Venezia 2024 e David di Donatello 2025 come miglior film e regia (oltre ad essere candidato ai Golden Globes come miglior film straniero). Scollinato il Tonale si entra in Lombardia dal bresciano e quindi nel territorio della provincia di Sondrio. Sul finale si arriva al bivio per lo Stelvio per chiudere a Bormio.

Altimetria della diciassettesima tappa

Dalla partenza il percorso procede in costante e leggera salita: oltrepassati poco più di 50 km dal via entrerà nel vivo l’ascesa del Passo del Tonale. Si scende poi verso Ponte di Legno per poi risalire, questa volta sul Passo del Mortirolo dal versante di Monno. Segue una discesa molto ripida ed impegnativa sino a Grosio, e quindi di nuovo in pendenza con la salita delle Motte prima del tratto finale verso Bormio, con gli ultimi 3 km che di fatto proseguono in discesa.

Cronoprogramma della diciassettesima tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

Salite della diciassettesima tappa

In tutto tre i Gran Premi della Montagna della tappa: il primo è il Passo del Tonale di seconda categoria, con una salita di 15,2 km, pendenza media del 6,0% e punte del 9%; a seguire il Mortirolo dal versante di Monno, da 12,6 km e medie del 7,6% (ma con picchi del 16% sul finale, verso San Giacomo); e infine Le Motte, GPM di terza categoria.

Dove vedere la diciassettesima tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.