Giro d'Italia 2025, la tappa di oggi: Alberobello-Lecce. La corsa inizia in Italia

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 4.a tappa del Giro d'Italia 2025: Alberobello-Lecce

La quarta tappa del Giro d’Italia 2025 è l’Alberobello (Pietramadre)-Lecce, in programma martedì 13 maggio. La lunghezza è di 189 km ed è classificata come tappa 1 stella di difficoltà. Dopo il trittico in Albania la Corsa Rosa riparte dall’Italia, per il periplo che condurrà i corridori sino all’ultima prova a Roma. Si comincia intanto dalla Puglia, per una frazione di gara senza particolari insidie altimetriche in quel del Salento e che vedrà quasi certamente protagoniste le ruote veloci.

Percorso della quarta tappa: Alberobello-Lecce

Il percorso inizia dalla località di Alberobello per poi scendere verso sud-est, direzione Lecce. Si toccano le zone di Putignano, Polignano a Mare e Ostuni, passando per i centri abitati nell’entroterra salentino.

Altimetria della quarta tappa

La tappa presenta un solo strappo all’altezza di Putignano, ma per il resto il percorso è pianeggiante. Da segnalare le insidie di rotatorie o spartitraffico in prossimità e dentro i centri abitati. La frazione di gara si conclude con un circuito finale a Lecce di 12 km. Sul finale una curva conduce verso gli ultimi 1.200 km, con i 300 conclusivi in rettilineo e larghezza della strada di 8 metri. Le condizioni ideali per una eventuale volata di gruppo.

Cronoprogramma della quarta tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

Salite della quarta tappa

L’unica ascesa, che in realtà è solo un breve e leggero strappo, è il GPM di quarta categoria di Putignano, superati i primi 16 km dalla partenza della tappa.

Dove vedere la quarta tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.