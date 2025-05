Giro d'Italia 2025, la tappa di domani: Potenza-Napoli. La giornata più lunga

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 6.a tappa del Giro d'Italia 2025: Potenza-Napoli

La sesta tappa del Giro d’Italia 2025 è la Potenza-Napoli. La lunghezza è di 227 km ed è classificata come tappa 2 stelle di difficoltà. Una frazione senz’altro impegnativa, che prevede subito una salita per chiudersi con un tratto pianeggiante, ma la vera particolarità è che ci troviamo di fronte alla tappa più lunga di questa edizione.

Percorso della sesta tappa: Potenza-Napoli

Dall’alta Basilicata si prosegue verso ovest in direzione Irpinia, toccando località come Avellino, Baiano e Nola. La frazione prosegue verso le zone di Pomigliano d’Arco, Caivano e Afragola, sino alla zona nord di Napoli.

Altimetria della sesta tappa

Partenza subito in salita per poi scollinare e scendere verso Ruoti, e di nuovo si sale per il primo GPM di giornata, il Valico di Monte Carruozzo. La tappa prosegue su una strada a scorrimento veloce, per entrare nel napoletano attraversando i centri abitati. Finale pianeggiante con gli ultimi 45 km su strade cittadine e conclusione dentro Napoli.

Cronoprogramma della sesta tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

Salite della sesta tappa

Due i GPM odierni: il Valico di Monte Carruozzo di seconda categoria, dopo i primi 56,8 km: 19,9 km di ascesa con pendenze minime del 3,8% e massime dell’11%. A 145,1 km dalla partenza la salita di terza categoria di Monteforte Irpino.

Dove vedere la sesta tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.