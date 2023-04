Giro d'Italia, ci sarà "Mr Vuelta" Roglic

Il campione sloveno potrebbe essere il principale rivale di Evenepoel.

Il Giro d’Italia avrà un grande protagonista: Primoz Roglic. Il corridore sloveno, che in carriera ha vinto tre volte di fila la Vuelta, ha partecipato due volte alla corsa a tappe italiana sfiorando il successo nel 2019: il corridore della Jumbo-Visma si presentava con ambizioni ma riuscì solo a salire sul podio alle spalle di Richard Carapaz e Vincenzo Nibali.

I successi però non sono certo mancati successivamente: Roglic è riuscito nell’impresa di vincere la Vuelta a Espana nel 2019, nel 2020 e nel 2021, sfiorando il trionfo anche al Tour de France nel 2020 (anno in cui ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi). Adesso, lo sloveno vuole levarsi da dosso il titolo di “Mr Vuelta”, anche se all’età di 33 anni non sarà semplice vincere il Giro, ma gli avversari non potranno certamente sottovalutarlo.

Il compagno Kuss ha avvisato tutti: “Presentandoci con Primoz, sappiamo di avere un corridore che lotterà per la vittoria. Penso che questo tirerà fuori il meglio da tutti noi che saremo lì per sostenerlo. Soprattutto quando sappiamo che affronteremo un corridore forte come Remco che è un grande rivale. Ma ci sono sempre altri corridori che possono sorprenderti. Non puoi escludere nessuno. Dalle gare che ha fatto finora, Remco sembra essere una spanna sopra gli altri. Di sicuro, sarà un grande, grande avversario“.