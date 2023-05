Giro d'Italia, Dainese graffia a casa sua

Il velocista del Team DSM vince la 17a tappa: "Pensavo di aver fatto secondo, è ancora più bello vincere sulle strade che conosco".

24-05-2023 21:03

Non ha che parole di soddisfazione Vincenzo Dainese ai microfoni della Rai dopo aver saputo dal fotofinish di aver vinto la volata odierna: “Ringrazio la squadra, ha puntato su di me nonostante non fossi al meglio dopo l’influenza intestinale che mi ha fatto vivere domenica la giornata peggiore della mia vita; i miei compagni hanno messo una pezza e così ho condotto le curve principali in seconda, o terza piazza. Sono riuscito a chiudere all’ultimo su Matthews, l’ho superato negli ultimi 50 metri; pensavo di aver fatto secondo, quando ho visto Milan vicino mi sono schiacciato sul manubrio e ho dato tutto. Rispetto a un anno fa, è un successo prezioso, mi sento maturo: non è stato un colpo di fortuna in mezzo a una stagione sfortunata, ma il segno della continuità, in tre occasioni, quando ho potuto fare la volata, sono sempre arrivato nei primi cinque”.