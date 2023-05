Il tedesco: "Sono contento? Ero già soddisfatto con la vittoria nella dodicesima tappa e ora lo sono ancora di più".

20-05-2023 17:57

Nico Denz bissa il successo di due giorni fa e taglia il traguardo per primo nella 14^ tappa del Giro d’Italia. Queste le sue parole al termine: “Nel finale siamo andati fortissimo per andare a recuperare i tre davanti. Ci ho provato con tutte le mie forze e alla fine siamo riusciti a rientrare, poi ho saltato Bettiol e ho vinto. Sono contento? Ero già soddisfatto con la vittoria nella dodicesima tappa e ora lo sono ancora di più. Due successi sono più di un sogno. Onestamente non ho ancora capito cosa ho fatto”.

Il tedesco ha poi proseguito parlando del suo capitano Kämna e della sua squadra: “Lennard sta molto bene, credo in lui e penso che possa fare qualcosa di importante nelle prossime tappe. Abbiamo già due successi e per noi è già pazzesco così”.