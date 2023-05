Giro d'Italia, Graves festeggia a Salerno: Avevo puntato tutto su questa corsa

L'australiano racconta una volata rocambolesca: "Sono rientrato dalla caduta ai -7, non è stata una vittoria normale".

10-05-2023 19:12

Nonostante la caduta a 7 km dall’arrivo, Kaden Groves batte in volata Jonathan Milan e Mads Pedersen, una volta rientrato nel gruppo di testa a poco meno di 3 km dal traguardo: “Tutto era filato liscio fino alla caduta in curva, per fortuna sono rientrato sulla testa, dopo essermi rialzato velocemente; non è stato un successo ‘pulito’, ma ho coronato il lavoro della squadra” rivela ai microfoni di ‘Eurosport’. “Vincere qui è un sogno, ho puntato tutto sul Giro d’Italia a partire da novembre, ringrazio la squadra e chi ha creduto in me”.