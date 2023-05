Giro d'Italia, Leknessund: "Orgoglioso di essere il secondo norvegese in maglia rosa"

L'alfiere del Team DSM: "Non sono solito andare in fuga, un grande giorno per la mia carriera".

09-05-2023 21:04

Si fa un gran bel regalo per i 24 anni in procinto di compiere il norvegese Andreas Leknessund, che ‘sfila’ la Maglia Rosa a Remco Evenepoel, arrivando in sfilata con il compagno di fuga Paret-Peintre a Lago Laceno: “Sono venuto al Giro d’Italia con una buona condizione e con l’obiettivo di vincere una tappa. Oggi mi sono ritrovato in fuga e onestamente non ne sono granché abituato, però è stato bello e finire la tappa indossando questa maglia è speciale. Prima di me solo un altro norvegese, Knut Knudsen, vi era riuscito: è un grande giorno per la mia carriera”.