Giro d'Italia: Pinot, “Lotterò per la classifica, ma punto anche a una tappa”

Per il capitano della Groupama-FDJ la prossima sarà l’ultima partecipazione alla Corsa Rosa. A fine stagione si ritirerà

04-05-2023 12:24

A fine stagione Thibaut Pinot appenderà la bici al chiodo, ma nel frattempo è ancora capace di puntare alla classifica del Giro d’Italia come capitano della Groupama-FDJ. Il suo buono stato di forma è ampiamente dimostrato dal quinto posto nella classifica generale del Giro di Romandia, con 41” di distacco dal vincitore Adam Yates.

“Sono motivato a fare la migliore gara possibile, dopo sarà la strada a decidere – ha detto ad OASport – Darò il meglio di me stesso in ogni tappa e vedremo in che modo mi farà arrivare a Roma. Affronterò la gara giorno per giorno. Per la classifica generale lotterò tutti i giorni, ma credo che uno non escluda l’altro…posso lottare per la classifica generale e un giorno puntare anche a una bella vittoria di tappa”.