Giro d'Italia, tappa 13: Milan in volata non conosce rivali, a Cento il tris è servito

Si scrive velocisti, si legge Jonathan Milan, che a Cento non fa… 100, ma comunque 3, come il numero delle vittorie nell’edizione 2024 della corsa rosa. Sprint imperiale, quello del velocista friulano: impossibile per chiunque resistere alla sua progressione, anche perché la Lidl Trek una volta di più dimostra di aver messo in moto meccanismi e sincronismi perfettamente oliati. Vittoria pesante, che conferma Milan in maglia ciclamino (se arriva a Roma è sua di diritto) e che tarpa le ali a qualsiasi rivale nelle volate, con Pogacar che vive un’altra giornata tranquilla.

Giro d’Italia, 13a tappa: volata imperiale di Milan

Giornata che si era aperta con una fuga tutta italiana: Pietrobon ormai non è fa più notizia, dal momento che si butta sempre nelle fughe, mentre Tarozzi e Tonelli sono nuovi, eppure si sbattono tanto per provare ad anticipare le ruote veloci. Il gruppo però li tiene a distanza di sicurezza e quando è il momento di farli rientrare nei ranghi non si scompone, nonostante i ventagli siano all’ordine del giorno in una tappa altrimenti senza particolari difficoltà altimetriche.

Marcellusi e De Pooter hanno provato a uscire dal gruppo dopo il ricongiungimento ai -30 dall’arrivo, ma anche per loro le speranze sono risultate vane. Milan, che aveva perso un po’ di terreno incappando in un pericoloso ventaglio, si riporta in testa al gruppo e nel finale sprigiona tutti i propri cavalli: a sorpresa è il polacco Aniolkowski quello che prova a sfidarlo fin quasi sulla linea del traguardo, con Bauhaus che ancora una volta deve accontentarsi di un piazzamento sul podio di tappa.

Pogacar bada soltanto a non prendere rischi: non si muove nulla in classifica generale in attesa della cronometro di domani, destinata a ridisegnare le posizioni che contano.

Giro d’Italia, tappa 13: ordine d’arrivo e classifica

L’ordine d’arrivo della quarta tappa del Giro:

Milan (Ita) in 4h02’03” Aniolkowski (Pol) s.t. Bauhaus (Germ) s.t. Van Dijke (Ola) s.t. Hofstetter (Aut) s.t. Gaviria (Col) s.t. Molano (Arg) s.t. Pithie (Fra) s.t. Lonardi (Ita) s.t. Dainese (Ita) s.t.

Questi i primi 5 in classifica generale (qui la classifica completa):

Pogacar (Slo) in 45h22’35” Martinez (Col) a 2’40” Thomas (Gbr) a 2’56” O’Connor (Aus) a 3’39” Tiberi (Ita) a 4’27”

Tappa 13, Riccione-Cento: pagelle

MILAN 10: non ci si stupisce più di fronte alla forza bruta del velocista della Lidl Trek, per distacco il più forte in circolazione non soltanto sul pianeta del Giro, ma probabilmente anche mondiale. Altra volata imperiale: la squadra lo pilota alla perfezione, lui esce con i tempi giusti e non fa prigionieri, dimostrando di aver imparato la lezione della prima settimana.

Giro d’Italia, la cronometro del Garda strizza l’occhio a Ganna

La parola torna agli specialisti delle corse contro il tempo: quella che va da Castiglione delle Stiviere a Desenzano sul Garda è la “vera” cronometro della corsa rosa 2024, nel senso che ricalca fedelmente il percorso classico, quello più adatto alle caratteristiche degli specialisti. Nessun arrivo in salita come a Perugia, ma 31 km piatti, con appena 150 metri di dislivello e una carreggiata sempre ampia a favorire le qualità di chi fa delle crono il proprio pane quotidiano. Sarà complicato per Pogacar provare a mettere nuovamente il naso davanti a Ganna: il verbanese è il grande favorito di giornata, ma occhio anche a Foss, Affini e Sheffield. Buona chance per Geraint Thomas per recuperare secondi preziosi nella lotta per la seconda posizione.