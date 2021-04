Giro dei Paesi Baschi: tappa a Izagirre, McNulty leader

Ion Izagirre ha vinto la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2021, trionfando sulle piste di casa. Dopo la gara il vincitore delle frazione ha esultato così: “Non ero riuscito a vincere nessuna tappa e invece oggi sono riuscito a vincere qui davanti ai miei tifosi. È stata una tappa molto veloce con quasi sempre il vento a favore. Tutti sapevano che la fuga sarebbe potuta arrivare ed è stato molto dispendioso andarla a riprendere. Anche la squadra non voleva lasciare troppo margine alla fuga perchè nel finale avremmo potuto avere delle possibilità e poi si è formato un gruppo e siamo riusciti a fare lo sprint”, sono le parole riprese da Spaziociclismo.

“Hanno mandato in fuga Vingegaard che era davanti in classifica, hanno controllato molto bene la corsa, non so su quali carte punteranno ma adesso tocca a me godermi questa vittoria. Lo sprint finale è stato un po’ nervoso, Chaves ha attaccato quando mancavano 500 metri però si è piantato e sono arrivati Buchamann e McNulty. Sono riuscito a prendere bene la ruota e a vincere”.

McNulty è a sorpresa il nuovo leader della classifica generale, davanti a Roglic.

OMNISPORT | 08-04-2021 19:51