Giro del Lussemburgo, tappa e maglia per Hirschi

Cambio della guardia al comando della classifica generale del Giro del Lussemburgo 2021.

Il nuovo leader è infatti lo svizzero Marc Hirschi. Il corridore della UAE Team Emirates si è aggiudicato la seconda tappa, con partenza da Steinfort e arrivo a Esch-sur-Sûre, di 186 km, precedendo di otto secondi il portoghese della Deceuninck-QuickStep Joao Almeida, che aveva vinto la prima tappa con partenza e arrivo a Lussmburgo.

Si prevedeva spettacolo in una tappa di montagna e le attese sono state rispettate.

Hirschi, che in Lussemburgo veste i panni del capitano della formazione emiratina priva del campione uscente Diego Ulissi, si è avvalso del gran lavoro dei compagni di squadra Juan Ayuso e Davide Formolo, per poi piazzare lo scatto decisivo nell’ultima scalata alla Côte de Eschdorf, la salita finale effettuata per tre volte, l’ultima con traguardo previsto proprio in cima.

Hirschi, al primo successo stagionale, guida ora la classifica generale con quattro secondi di vantaggio sullo stesso Joao Almeida.

Domani terza tappa, da Mondorf-les-Bains a Mamer, di 189,3 km.

OMNISPORT | 15-09-2021 16:27