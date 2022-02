Giro di Sicilia, presentata l’edizione 2022

18-02-2022 16:00

A poco meno di due mesi dal via di Milazzo, è stato ufficialmente presentato il Giro di Sicilia 2022.

La corsa a tappe, in programma dal 12 al 15 aprile, si svilupperà in quattro tappe e costituirà un ottimo test sia per coloro che cercheranno di ben figurare alle successive classiche delle Ardenne (Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi) sia per quelli che vorranno affinare la condizione in vista del Giro d’Italia.

La tappa regina, come nell’edizione del 2019, sarà quella con l’arrivo sull’Etna, salita che verosimilmente decreterà il vincitore della maglia giallorossa della generale vinta nel 2021 da Vincenzo Nibali.

Di seguito l’elenco delle quattro tappe in programma.

Tappa 1 (12/4): Milazzo – Bagheria (199 km)

Tappa 2 (13/4): Palma di Montechiaro – Caltanissetta (152 km)

Tappa 3 (14/4): Realmonte – Piazza Armerina (171 km)

Tappa 4 (15/4): Ragalna – Etna (140 km)

OMNISPORT