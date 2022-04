Giro di Sicilia: terza tappa e primato in classifica per Miholjevic

14-04-2022 17:17

Il 19enne croato Fran Miholjevic ha vinto per distacco a Piazza Armerina la terza tappa del Giro di Sicilia di 171 km con partenza da Realmonte. Il portacolori del Cycling Team Friuli ASD ha preceduto di 41 secondi il gruppo del migliori battuto in volata dal canadese della Human Powered Health Pier Andre Cote e nel quale c’erano anche Damiano Caruso (Italia) e Vincenzo Nibali (Astana). Miholjevic è anche passato in testa alla classifica generale con 18 secondi su Caruso e 22 su Nibali.

