Giro di Svizzera: annullata la sesta tappa dopo tragedia Mader

La decisione è stata presa dopo l’annuncio della morte di Mader

16-06-2023 14:31

A seguito della tragica morte di Gino Mader la sesta tappa del Giro di Svizzera, da La Punt a Oberwil-Lieli (partenza effettiva prevista a Chur per via di una frana nella notte a Brienz), è stata annullata.

La decisione è stata presa dagli organizzatori dopo una lunga riunione come un gesto di rispetto al dolore di familiari e amici del corridore scomparso a seguito delle conseguenze della caduta in corsa nella tappa di ieri. Per omaggiare il ciclista della Bahrain Victorious forse sarà effettuata una passerella di gruppo nei chilometri finali della tappa.