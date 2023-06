Giro di Svizzera donne: successo per Eleonora Camilla Gasparrini

È il secondo successo per l’azzurra del UAE Team ADQ che si è imposta allo sprint

19-06-2023 20:21

È Eleonora Camilla Gasparrini la vincitrice della terza tappa del Giro di Svizzera femminile con arrivo a Ebnat-Kappel. Per l’atleta della UAE Team ADQ si tratta del secondo successo in carriera, il primo in una competizione World Tour. L’azzurra ha vinto allo sprint imponendosi sulla cubana Arlenis Sierra (Movistar Team) e sulla ceca Tereza Neumanova (Liv Racing TeqFind). Leader della classifica generale resta Marlen Reusser (Team SD Worx).