Giro di Svizzera, la vittoria di Geraint Thomas vale uno storico record

19-06-2022 19:22

Come era ampiamente preventivabile, Geraint Thomas non ha avuto problemi a distanziare Sergio Higuita e Jakob Fuglsang nella crono conclusiva del Giro di Svizzera, corsa che, grazie al 2° posto nell’ultima frazione, il gallese ha conquistato per la prima volta in carriera.

Il risultato non è di poco conto visto che, vestendo ieri la maglia gialla finale in quel di Vaduz, il portacolori della Ineos-Grenadiers (abile negli ultimi giorni tanto a dribblare il Covid quanto a contenere le velleità di vittoria dei rivali) è diventato il primo corridore dopo il grande Eddy Merckx a poter vantare in bacheca almeno un’edizione di Tour de France, Giro del Delfinato e, appunto, Giro di Svizzera.

Thomas dunque, nel suo piccolo, ha scritto un’importante pagina di storia, azione questa che il classe 1986 di Cardiff proverà a ripetere alla prossima Grande Boucle andando a caccia del secondo successo personale.

Di seguito l’ordine d’arrivo della cronometro conclusiva del Giro di Svizzer vinta da Remco Evenepoel e la classifica generale finale.

1. Remco Evenepoel (BEL/Quick Step-Alpha Vinyl) – 28:26

2. Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) a 0:03

3. Stefan Küng (SVI/Groupama-FDJ) a 0:10

4. Daniel Felipe Martínez (COL/Ineos Grenadiers) a 0:28

5. Bob Jungels (LUX/Ag2r-Citroën) a 0:33

6. Maximilian Schachmann (GER/Bora-Hansgrohe) a 0:39

7. Felix Grobschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) a 0:55

8. Neilson Powless (USA/EF-EasyPost) a 0:59

9. Jakob Fuglsang (DAN/Israel-Premier Tech) a 1:02

10. Dylan van Baarle (OLA/Ineos Grenadiers) a 1:04

Classifica generale

1. Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) – 33:07:09

2. Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) a 1:12

3. Jakob Fuglsang (DAN/Israel-Premier Tech) a 1:16

4. Neilson Powless (USA/EF-EasyPost) a 2:10

5. Stefan Küng (SVI/Groupama-FDJ) a 2:25

6. Bob Jungels (LUS/Ag2r-Citroën) a 2:59

7. Felix Grobschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) a 3:37

8. Daniel Felipe Martínez (COL/Ineos Grenadiers) a 3:39

9. Domenico Pozzovivo (ITA/Intermarché) a 3:42

10. Maximilian Schachmann (GER/Bora-Hansgrohe) a 3:45