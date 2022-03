Giro di Turchia: tre squadre italiane al via

15-03-2022 13:37

Tra poco meno di un mese il calendario delle due ruote a pedali, mette in programma il Giro di Turchia. La scorsa edizione, la vittoria fu appannaggio dello spagnolo José Manuel Díaz, precedendo l’australiano Jay Vine e l’argentino Eduardo Sepúlveda.

Proprio quest’oggi sono state ufficialmente annunciate le 25 squadre che prenderanno parte alla corsa a tappe turca. L’inizio è previsto il 10 Aprile, mentre la fine il 15. La breve corsa, quest’anno in concomitanza con il Tour of the Alps, e le classiche del Nord, vedrà comunque la presenza di sette formazioni WorldTour.

Da aggiungere a queste anche dodici formazioni Professional, tra cui spicca la presenza della Alpecin – Fenix e la Arkéa – Samsic. Da segnalare, poi, anche la presenza delle tre italiane Bardiani – CSF – Faizanè, Drone Hopper – Androni e Eolo Kometa. Completano il gruppo sei Continental.

Elenco Squadre Giro di Turchia 2022

WorldTour

Astana Qazaqstan

Bora – Hasgrohe

Israel – PrmierTech

Lotto Soudal

Team BikeExchange – Jayco

Team DSM

UAE Team Emirates

ProTeam

Alpecin-Fenix

Drone Hopper – Androni Giocattoli

Bardiani-CSF-Faizanè

Burgos – BH

Caja Rural – Seguros

Eolo – Kometa

Equipo Kern Pharma

Euskaltel – Euskadi

Human Powered Health

Team Arkéa Samsic

Team Novo Nordisk

Uno – X Pro Cycling Team

Continental (6)

Sakarya BB ProTeam

Sport Toto Cycling Team

Bike AD

WildLife Generation ProCycling

Saris Rouvy Sauerland

China Glory Cycling Team

