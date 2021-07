Giro di Vallonia, dopo Groenewegen si sblocca anche Jakobsen

Il Giro di Vallonia continua a riportare in auge i nomi di sprinter che a lungo, nell’ultimo anno, hanno vissuto momenti difficili.

In particolare, dopo il successo di ieri di Dylan Groenewegen, oggi è toccato a un emozionatissimo Fabio Jakobsen tornare ad alzare le braccia al cielo, uno scenario questo che forse nemmeno lo stesso olandese credeva si potesse concretizzare di nuovo dopo il terribile incidente avvenuto al Giro di Polonia 2020.

Nella stessa corsa in cui aveva conquistato il suo ultimo trionfo prima di quello odierno, il velocista di Gorinchem infatti aveva rischiato di perdere di vita e molti avevano già dato per conclusa la sua carriera.

Dopo una complessa riabilitazione e numerose operazioni però, Jakobsen è riuscito non solo a tornare in sella ma anche, nella giornata di oggi, a ritrovare lo spunto vincente per imporsi in una volata di gruppo, uno sprint che di fatto gli ha permesso di chiudere nel migliore dei modi un ciclo infernale durato 12 mesi.

Alle spalle dell’olandese, sul circuito di Zolder, si sono piazzati Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) e Amaury Capiot (Arkéa-Samsic), mentre Andrea Pasqualon e Giacomo Nizzolo si sono dovuti accontentare rispettivamente del quinto e del sesto posto

ORDINE D’ARRIVO 2ª TAPPA

1. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step)

2. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates)

3. Amaury Capiot (Arkéa-Samsic)

4. Piet Allegaert (Cofidis)

5. Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert)

6. Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka NextHash)

7. Marc Sarreau (AG2R Citroën Team)

8. Alexis Renard (Israel Start-Up Nation) 9. Sébastien Grignard (Lotto Soudal)

10. John Degenkolb (Lotto Soudal)

OMNISPORT | 21-07-2021 18:48