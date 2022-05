Giro d'Italia 2022: De Bondt vince la diciottesima tappa

26-05-2022 17:37

Il belga Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) ha vinto in volata la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Borgo Valsugana-Treviso di 156 km, battendo in volata nell’ordine Edoardo Affini (Jumbo-Visma), il danese Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) e Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè). Il gruppo della maglia rosa, tenuta sempre saldamente da Richard Carapaz, è arrivato staccato da 14 secondi, regolato da Alberto Dainese (Team DSM).

I quattro erano in fuga quasi dalla partenza e sono riusciti a mantenere un margine sufficiente per giocarsi la vittoria allo sprint. Per il 30enne De Bondt è il primo successo di tappa in carriera al Giro. La notizia del giorno però è stata il ritiro del portoghese della UAE Team Emirates Joao Almeida, che era quarto in classifica generale e che indossava la maglia bianca di miglior giovane, che è stato costretto a tornare a casa perché positivo al Covid-19.

Domani la diciannovesima tappa, da Marano Lagunare al Santuario di Castelmonte di 178 km con i Gran Premi della Montagna di Villanova Grotte, Passo di Tanamea e Kolovrat e l’arrivo in salita, posto in provincia di Udine, appunto al Santuario di Castelmonte.