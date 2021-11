Giro d’Italia 2022, Egan Bernal: “Sarà duro, bellissimo da vedere e da fare”

10-11-2021 12:29

“Con queste sei tappe di alta montagna è chiaro che anche il Giro d’Italia 2022 sarà duro. Già il primo arrivo in salita, quello sull’Etna, sarà importante e potrebbe tagliare fuori dalla lotta per la Maglia Rosa chi non si farà trovare al 100%. Poi ci saranno salite mitiche come il Mortirolo dove grandi campioni hanno scritto pagine importanti, come Pantani e tanti altri. Sarà un Giro bellissimo da vedere e da fare, e le sei tappe di montagna risulteranno decisive per la classifica generale”.

Questa la prima reazione del campione in carica della Corsa Rosa, dopa la presentazione delle sei tappe di montagna che vedranno impegnati gli scalatori come lui. al prossimo Giro.

L’obiettivo è quello di farsi trovare pronti sin da subito visto la presenza dell’Etna già alla quarta tappa, la prima in Italia. Un crescendo rossiniano che poi vedrà ben quattro tappe di montagna concentrate tra le 15ª e la 20ª tappa.

Al momento il campione colombiano della Ineso Grenadiers non ha voluto anticipare nulla inmerito ad una sua eventuale presenza: la maglia rosa 2021 appare comunque soddisfatto di quello che potrebbe eventualmente aspettarlo.

