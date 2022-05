Giro d'Italia 2022: finalmente una vittoria italiana, Dainese si impone a Reggio Emilia

18-05-2022 17:13

Finalmente una vittoria italiana nel 105° Giro d’Italia, la prima in questa edizione della corsa rosa. L’ha colta Alberto Dainese, 24enne nativo di Abano Terme portacolori del Team DSM, che ha vinto l’undicesima tappa della corsa rosa, 203 km privi di difficoltà da Santarcangelo di Romagna a Reggio Emilia, ribattezzati Food Stage, la tappa del cibo.

La parte finale di questa frazione è stata caratterizzata dalla fuga del belga Dries De Bondt, della Alpecin-Fenix, che parte a 60 km dall’arrivo e che guadagna non più di un minuto e mezzo di vantaggio ma viene ripreso solamente all’ultimo chilometro.

La volata finale viene lanciata dalla maglia ciclamino, il francese Arnaud Demare della Groupama-FDJ, che viene però scavalcato dal colombiano Fernando Gaviria della UAE Team Emirates, ma da dietro rimonta fortissimo Dainese che brucia tutti cogliendo il suo primo successo stagionale.

Terzo si è piazzato, anch’egli in rimonta, Simone Consonni della Cofidis, mentre Demare ha chiuso in quarta posizione. Lo spagnolo della Trek-Segafredo Juan Pedro Lopez ha conservato per l’ottavo giorno consecutivo la maglia rosa. Domani dodicesima tappa, da Parma a Genova, di 204 chilometri con tre Gran Premi della Montagna.

