Giro d'Italia 2022, Nizzolo si ritira: "Le gambe non girano"

21-05-2022 11:28

Ancora un Giro d’Italia stregato per Giacomo Nizzolo.

Il velocista milanese non prenderà infatti il via della 14ª tappa, con partenza da Santena e arrivo a Torino, al termine di una seconda settimana che non l’ha mai visto competitivo negli sprint.

“Sono deluso di dover lasciare il Giro d’Italia perché è una delle mie corse preferite – le parole di Nizzolo dopo il ritiro – Ero venuto qui con grandi motivazioni per vincere. Ho iniziato bene e mi sentivo bene nella prima settimana, ma in questi giorni mi è mancata la mia normale potenza e semplicemente non ho avuto le gambe che normalmente dovrei avere”.

Il corridore della Israel-Premier Tech aveva iniziato bene con il terzo posto a Messina e il quinto nella tappa di Scalea, prima di andare incontro ad uno scadimento di forma.

Ora per il campione d’Italia 2020, che in carriera ha vinto una sola tappa al Giro, nel 2021 a Verona, si sottoporrà ad una serie di esami prima di programmare insieme alla propria squadra le corse da disputare nella seconda parte della stagione.

