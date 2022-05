Giro d'Italia, Bouwman: "Ancora non ci credo, è un sogno"

27-05-2022 17:39

Giornata perfetta per il neerlandese Koen Bouwman, che è riuscito sia a conquistare la 19° tappa del Giro d’Italia 2022 sia a vincere matematicamente la Maglia Azzurra come miglior scalatore del Giro.

Queste le sue parole al termine della gara:

“Non ci posso credere. Dopo aver vinto la prima tappa avevo pensato che sarebbe stato pazzesco vincere ancora, ma poi a dire la verità ho credevo fosse impossibile. Sto vivendo un sogno. Ero consapevole che c’era una curva a sinistra alla fine, ma non pensavo fosse così stretta. Nel momento in cui l’ho vista ho pensato di doverla prendere davanti ed all’interno. Mi auguro non ci sia stato nessun incidente. Maglia Azzurra? Il focus di oggi era solo quello in realtà, prendere punti e mettere al sicuro la maglia. La vittoria è un bonus assurdo”.