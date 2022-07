Il Giro d’Italia 2023 si concluderà a Trieste

26-07-2022 10:20

Niente Verona e nemmeno Milano per la conclusione del Giro d’Italia 2023, manifestazione che l’anno prossimo vedrà il sipario chiudersi in quel di Trieste.

Già teatro dell’ultima frazione della Corsa Rosa nel 1966 (successo di Vendramino Riviera), 1973 (vittoria di Marino Basso) e 2014 (tappa a Mezgec), il capoluogo giuliano ha vinto il ballottaggio con Udine che fino a qualche settimana fa era data come favorita per fare da sfondo al gran finale del Giro 2023.

Gran finale che, a differenza poi delle ultime quattro edizioni, non vedrà disputarsi una cronometro ma bensì una tappa in linea (partenza verosimilmente da Buja, città natale di Alessandro De Marchi) che molto probabilmente vedrà un arrivo in volata.