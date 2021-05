Giro d'Italia: Nizzolo vince e scherza! Bernal invece si riposa

Stupenda vittoria nella 13a tappa del Giro d’Italia 2021 per Giacomo Nizzolo, che dopo 11 secondi posti al Giro si prende finalmente la gioia più grande davanti ad Affini e al 3 volte iridano Sagan. Il ciclista della Qhubeka Assos ha poi scherzato all’arrivo in quel di Verona, dichiarando di non voler affatto vincere alla partenza. Queste le sue parole ai microfoni della RAI:

“Ho detto che l’obiettivo di oggi era il secondo posto? Era un trucco, focalizzarsi sulla seconda posizione per riuscire a vincere. L’obiettivo oggi era fare la volata: ai 500 metri ero un pò chiuso, ho deciso di prendere vento piuttosto che rimanere coperto. Sono felicissimo”. Il 32enne del Team Qhubeka Assos ha fatto i complimenti ad Affini, bruciato negli ultimissimi metri: “Ha fatto veramente una grande azione. Per quanto mi riguarda non credo che essermi sbloccato al Giro cambi il mio valore come corridore”.

Tappa assolutamente tranquilla invece per la Maglia Rosa Egan Bernal, che si è di fatto riposato oggi in attesa del tappone di domani:

“È stata una tappa tranquilla, il gruppo ha riposato un po’. Siamo stati a ruota, ma domani sarà dura”. Queste le parole del colombiano, già concentrato sull’arrivo sul mitico Zoncolan: “Il Giro ha sempre percorsi che mi piacciono, con tappe lunghe e dure. Da adesso in poi le tappe faranno tanta differenza e anche domani ci sarà battaglia”.

OMNISPORT | 21-05-2021 19:00