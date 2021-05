La tappa numero 17 di questo Giro d’Italia 2021, da Canazei a Sega di Ala, 193 km con arrivo fissato a quota 1246 metri, viene vinta da Daniel Martin in 4h 54′ 39”. Arrivo in solitaria quello di Martin, che precede Joao Almeida (2° in ritardo di 13” dal vincitore) e il britannico Simon Yates (3° a 29” dal leader).

OMNISPORT | 26-05-2021 17:18