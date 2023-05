Giro: Lefevere, “Valuteremo ogni giorno la condizione di Evenepoel”

Il team manager della Soudal Quick-Step evidenzia anche il problema dei cani randagi al Sud Italia

11-05-2023 11:39

Remco Evenepoel sarà regolarmente al via della tappa di Napoli, nonostante soffra molto dopo la caduta di ieri causata da un cane. “Ora dobbiamo vedere come si sente giorno per giorno”, ha spiegato Patrick Lefevere, il team manager della Soudal Quick-Step, a De Ochtend sulla Radio 1 belga. L’obiettivo è quello di arrivare al giorno di riposo previsto per lunedì, ma nel frattempo c’è anche la tappa di domani Capua-Gran Sasso d’Italia, il primo arrivo in quota di questo Giro. Lefevere alla radio belga ha sottolineato anche il problema dei cani: “Non voglio esagerare ora, ma ero sul percorso e pensavo di essere in Colombia. Ho visto almeno quindici cani randagi lungo le strade. Puoi vivere questo tipo di situazione nel sud Italia”.