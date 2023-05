Giro: Tao Geoghegan Hart si ritira per una caduta

Finisce con l'epilogo più brutto e inaspettato il gran Giro corso sin qui dal corridore britannico

17-05-2023 16:04

Lungo la discesa successiva al GPM di Colla di Basi, vi è una caduta che coinvolge la Ineos Grenadiers. A terra anche la maglia rosa Thomas, ma soprattutto Tao Geoghegan Hart, terzo in classifica generale, e uno dei favoriti per il successo finale. Rimasto a terra, è stato caricato in ambulanza dal soccorso medico. Finisce così, con una caduta durante la tapa Camaiore-Tortona, il suo Giro. Poco dopo caduta anche per Oscar Rodriguez (Movistar), anche lui costretto al ritiro. La causa delle cadute la strada scivolosa a causa della pioggerellina.