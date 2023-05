Giro, Vegni: "Andati incontro alle richieste degli atleti"

Le dichiarazioni del direttore della Corsa Rosa.

19-05-2023 12:01

A seguito della riduzione della tappa odierna del Giro d’Italia, lunga appena 74,6 chilometri che prenderà il via da Le Chable, ai piedi della Croix de Coeur e che terminerà a Crans Montana, il direttore generale Mauro Vegni ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Chiaramente, guardando le condizioni che ci sono in giro, non sono delle più favorevoli. Non è tanto la pioggia, quanto piuttosto quello che in qualche modo le discese possono comportare, il freddo alle mani. È una cosa difficile e una situazione particolare per questo Giro d’Italia quest’anno. Dobbiamo in qualche modo preservare i ciclisti per arrivare a Roma. Oggi ci siamo sentiti di andare incontro alle loro richieste, mantenendo però il carattere sportivo completo perché faremo integralmente la Croix de Coeur e arriveremo in cima a Crans-Montana. Non si parte con l’idea di fare una tappa sprint, ma parti con l’idea di una tappa che cerchi di salvare. Al Tour de France parti con il sole, qui con la pioggia e cambiano moltissimo le condizioni“.

Ed è proprio il maltempo che condiziona il Giro in queste giornate: “Il tempo è quello che è. Avete visto cosa è successo in Italia in Emilia Romagna. Speriamo che non si ripeta. Tutti i giorni devi stare all’erta. Tutte le mattine apro le finestre e guardo fuori come è il tempo. Purtroppo questo è il Giro difficile. È più di un anno che in Italia non pioveva in questa maniera, è capitato proprio durante questa Corsa Rosa“.