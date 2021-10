Giroud eguaglia Balotelli: in goal col Milan nelle prime tre a San Siro

26-10-2021 23:45

La rete realizzata al 14′ del primo tempo della sfida contro il Torino regala un posto speciale a Oliver Giroud nella storia del Milan. L’attaccante francese ex Arsenal e Chelsea non ci ha messo molto ad ambientarsi a San Siro, come dimostrano i numeri: con quella realizzata contro i granata, sono quattro le reti messe a segno dal numero 9 dei rossoneri nelle prime nove apparizioni tra Serie A e Champions League con la maglia del ‘Diavolo’.

Fino ad ora, Giroud è andato a segno con la maglia del Milan sempre a San Siro: prima la doppietta nel 4-1 al Cagliari, poi la rete del momentaneo 1-2 nella rimonta contro il Verona – prima del rigore di Kessie e l’autorete di Gunter -, e infine il goal contro il Torino nell’anticipo della 10° giornata del campionato di Serie A.

2 – Olivier Giroud è solo il secondo giocatore del Milan nell’era dei tre punti a vittoria a segnare in tutte le sue prime tre presenze casalinghe di Serie A, dopo Mario Balotelli nel 2013. Rapace.#MilanTorino

Come riferisce Opta, nell’era dei tre punti a vittoria Olivier Giroud è il secondo giocatore del Milan a segnare in tutte le sue prime tre presenze casalinghe di Serie A. Prima di lui c’era riuscito soltanto Mario Balotelli dopo il suo arrivo nel mercato invernale nella stagione 2012/2013.

L’attaccante italiano classe 1990, ora all’Adana Demirspor, realizzò nella seconda metà di campionato 12 goal in 13 presenze, mentre con la maglia rossonera ha totalizzato 33 reti e 9 assist in 77 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia da gennaio 2013 a maggio 2016.

