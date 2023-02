Giroud: “Non è il momento di lasciare la Francia”

L'attaccante del Milan allontana l'addio alla nazionale con cui ha raggiunto la finale agli ultimi Mondiali in Qatar

13-02-2023 12:45

Olivier Giroud non vuole ancora lasciare la nazionale di Francia. L’attaccante del Milan ha allontanato l’addio parlando a France 2: “Non sono ancora pronto per togliere la maglia della Francia, che porto nel cuore. Finché ho la forma fisica per farlo voglio andare avanti. Ai prossimi Europei o anche oltre, fin quando sto bene non mi pongo limiti”.

Giroud ha riportato il Milan alla vittoria contro il Torino con una girata di testa, ai Mondiali in Qatar è arrivato in finale, persa poi con l’Argentina, con i galloni da titolare visto l’infortunio che ha fermato Karim Benzema prima dell’inizio della competizione.