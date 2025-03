Giudice sportivo: Fiorentina punita per la coreografia anti Juventus, squalifica e maxi-multa per Gasperini 

Il club viola dovrà pagare 50mila euro di ammenda per l’insulto esposto in Curva Ferrovia nel match di domenica. Il tecnico dell’Atalanta fermato per una giornata

La Fiorentina pagherà un’ammenda salata per la coreografia anti Juventus inscenata domenica sera nella Curva Ferrovia del Franchi: questa la decisione del giudice sportivo, che nei provvedimenti disciplinari relativi alla 29a giornata di serie A ha inserito anche la squalifica e una maxi-multa per Gian Piero Gasperini, reo di aver mancato di rispetto all’arbitro Massa durante Atalanta-Inter.

Fiorentina punita per la coreografia anti Juventus al Franchi

Piovono multe in serie A dopo la 29a giornata di campionato. La più salata è quella inflitta dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea alla Fiorentina per la coreografia con insulto alla Juventus esposta nella Curva Ferrovia dell’Artemio Franchi nel match di domenica, perso malamente dai bianconeri. Il club viola dovrà pagare 50mila euro di ammenda per la scritta composta dagli ultrà della Fiesole – traslocati nella Ferrovia per la chiusura della loro curva causa lavori di ristrutturazione – e per i cori beceri da loro intonati nei confronti di tifosi e giocatori bianconeri.

Venezia multata per i cori sul Vesuvio

Multa di 12mila euro, invece, per il Venezia per cori beceri intonati nei confronti del Napoli: durante la gara al Penzo si sono ripetuti i noti e deprecabili canti inneggianti all’eruzione del Vesuvio. Nel provvedimento di Mastrandrea, però, non compaiono riferimenti alla discriminazione territoriale. Il Venezia è stato punito poi per altri 2mila euro per aver tardato di due minuti l’inizio dell’incontro.

Altre multe sono state comminate a Genoa (10mila euro), Atalanta (8mila euro), Bologna, Lazio, Monza (3mila euro per tutte e tre le società) a causa del lancio di fumogeni in campo da parte dei loro tifosi.

Atalanta, squalifica e maxi-multa per Gasperini

Due gli allenatori squalificati da Mastrandrea, il primo è Gian Piero Gasperini, fermato per una giornata e punito con una maxi-multa da 15mila euro per aver “rivolto una critica gravemente irrispettosa” all’arbitro Massa in Atalanta–Inter, dopo l’espulsione di Ederson. E un turno di squalifica si è beccato anche Cesc Fabregas in seguito a una plateale protesta che l’ha portato ad abbandonare l’area tecnica durante Milan–Como.

Giocatori squalificati: un turno a Bastoni, Ederson e Musah

Quanto ai calciatori, sono stati squalificati per un turno Alessandro Bastoni dell’Inter (il difensore salterà il match con l’Udinese), Ederson dell’Atalanta (assenza pesante a Firenze per i nerazzurri), Yunus Musah del Milan, che dunque mancherà il match al Maradona col Napoli, Dele Alli e Nico Paz del Como, Hernani del Parma, Castro del Bologna, Martin del Genoa, Nicolussi Caviglia del Venezia, Matias Vecino della Lazio.